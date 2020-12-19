Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся по стране туманы в период с 22 часов 19 декабря (суббота) сохранятся на большей части территории до 12-13 часов 20 декабря (воскресенье). Видимость в туманах 100-500 м. В Минске в период с 22 часов 19 декабря (суббота) до 12-13 часов 20 декабря (воскресенье) временами ожидается туман. Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.