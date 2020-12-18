Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся местами туманы, в период с 21 часа 30 минут 18 декабря (пятница) до 3 часов 19 декабря (суббота) распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до 11 часов утра 19 декабря (суббота). Видимость в туманах 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.