Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Наблюдающиеся местами туманы, в период с 21 часа 30 минут 18 декабря (пятница) до 3 часов 19 декабря (суббота) распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до 11 часов утра 19 декабря (суббота). Видимость в туманах 100-500 м.
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▪ Опубликовано 18.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36030
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