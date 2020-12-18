Прогноз погоды по республикена 19-21 декабря

19 декабря погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся в восточном направлении. По юго-западу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

20 декабря погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления; лишь ночью по северо-восточной половине, а днем по востоку страны скажется влияние, теряющего активность, фронтального раздела. Сохранится облачная погода. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+4°С.

21 декабря погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем -2..+3°С.