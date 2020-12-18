Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 декабря Облачно. На большей части осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем 0..+5°C. В Минске облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80%). Слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..+1°C, днем 0..+2°C, вечером +1..+2°C.

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▪ Опубликовано 18.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36026 | Новости в RSS.

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