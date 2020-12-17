Прогноз погоды по республике на 18-20 декабря

18 декабря погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Днем скажется влияние фронтального раздела. Преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшие осадки, днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет падать.

19 декабря ночью погоду будут формировать атмосферные фронты, смещающегося с Западной Европы. Днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку еще скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем по северо-востоку страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем -2..+5°С.

20 декабря погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+5°С.