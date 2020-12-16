Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В период с 22 часов 30 минут 16 декабря (среда) до 3 часов 17 декабря (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, которые сохранятся утром и в течение дня. Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 16.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36020
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