Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В период с 22 часов 30 минут 16 декабря (среда) до 3 часов 17 декабря (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, которые сохранятся утром и в течение дня. Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.