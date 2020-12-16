Прогноз погоды по республике на 17-19 декабря

17 декабря погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ночью по востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная погода. Ночью по восточной половине, днем местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

18 декабря ночью погоду обусловит влажная неустойчивая воздушная маса. Днем скажется влияние атмосферного фронта. Сохранится облачная погода. Ночью местами, днем на большей части страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+4°С.

19 декабря погоду будут формировать атмосферные фронты, смещающегося с Западной Европы. По прежнему сохранится облачная погода. Ночью на большей части, днем местами по стране, а по Витебской и Могилевской областям во многих районах кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем -2..+4°С.