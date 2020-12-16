Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 декабря Облачно. На большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха -2, +3°С. В Минске: облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 60-70%). Слабый туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром около -2°С, днем -1..+1°С, вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 16.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36015 | Новости в RSS.

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