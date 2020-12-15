Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 декабря

16 декабря погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно. Ночью без существенных осадков. Днем на большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+3°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

17 декабря ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Сохранится облачная погода. Ночью и утром на большей части пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков. Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -1..+4°С.

18 декабря ночью погоду все также будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+4°С.