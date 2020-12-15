Усиления ледообразовательных процессов не ожидается

В истекший период (11-14 декабря) погодные условия способствовали увеличению пространств с открытой водной поверхностью в ледяном покрове, а также частичному разрушению ледяных образований на реках юго-западной части страны.

По состоянию на 15 декабря на Березине, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Днепре у г. Жлобин и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Гомель, Припяти у г. Пинск, д. Черничи, г. Петриков и г. Мозырь, а также на большинстве их притоков, за исключением притоков Немана, наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, местами отмечается вода на льду.

На озерах Нарочь и Дривяты наблюдаются забереги. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озере Червоное отмечается ледостав, местами в ледяном покрове появились полыньи, лед тонкий и рыхлый. Выходить на лед крайне опасно.

На реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см.

В ближайшие дни усиления ледообразовательных процессов не ожидается, в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.