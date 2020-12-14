Прогноз погоды по республике на 15-17 декабря

15 декабря погодные условия в Беларуси ночью и утром будет определять малоактивный атмосферный фронт. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно. Ночью и утром во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем -2..+3°С. Атмосферное давление будет расти.

16 декабря ночью погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, днем -3..+3°С.

17 декабря погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем 0..+5°С.