Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня 14 декабря (понедельник) наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение дня. Во многих районах на дорогах ожидается гололедица.
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▪ Опубликовано 14.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36004
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