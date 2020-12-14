Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня 14 декабря (понедельник) наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение дня. Во многих районах на дорогах ожидается гололедица.

Оранжевый уровень опасности.