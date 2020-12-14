Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 декабря Облачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман. Во многих районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -2..+2°С. В Минске: Облачно. Небольшие осадки (мокрый снег, возможен дождь). Слабый туман. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром 0.. -1°С, днем -1..+1°С, вечером -1..+1°С.

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▪ Опубликовано 14.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36003 | Новости в RSS.

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