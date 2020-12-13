Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 декабря Облачная погода. Во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -3.. +2°С. В Минске: облачно. Небольшие осадки (мокрый снег, возможен дождь) (вероятность осадков 80-90%). Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха утром -3..-4°С, днем -1..-3°С, вечером -2..-3°С.

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▪ Опубликовано 13.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=35999 | Новости в RSS.

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