Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 12 декабря
Облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.
В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в течение дня -3..-5°C.
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▪ Опубликовано 12.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=35996 | Новости в RSS.
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