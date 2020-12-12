Прогноз погоды по Беларуси на день 12 декабря

Облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в течение дня -3..-5°C.