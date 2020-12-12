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Прогноз погоды по Беларуси на день 12 декабря

синоптическая картаОблачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в течение дня -3..-5°C.


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▪ Опубликовано 12.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=35996 | Новости в RSS.

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