Прогноз погоды на 12-14 декабря

12 декабря погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью по западу,днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого.Температура воздуха минимальная ночью от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

13-14 декабря (воскресенье-понедельник) погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная погода.

13 декабря ночью местами, днем на большей части территории страны прйдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по юго-западу 0..+1°С, максимальная днем -4..+3°С.

14 декабря на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северу до +1°С по югу, днем -3..+3°С.