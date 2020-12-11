Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 декабря Облачно. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь), гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -2..+4°С. В Минске: Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Гололед, на дорогах гололедица. Слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..+2°С, вечером -1..+1°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 11 декабря»

▪ Опубликовано 11.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=35989 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 11 декабря».