На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды

В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.

По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Березине, Припяти, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, большинстве их притоков, Немане у г. Столбцы, Соже у г. Кричев, Днепре у г. Жлобин и г. Речица, отдельных их притоках. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии отмечаются забереги и шугоход.

На Вилейском водохранилище, озерах Нарочь и Дривяты наблюдаются забереги и шугоход. На водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озере Червоное установился тонкий ледяной покров. Выходить на лед крайне опасно.

В связи с ледообразовательными процессами на реках отмечаются резкие (до 50 см) суточные колебания уровней воды, обусловленные зажорами льда.

В ближайшие дни на водных объектах большей части территории страны в ледовой обстановке существенных изменений не ожидается, на водных объектах юго-западной части страны будет происходить разрушение ледяных образований. На реках сохранятся колебания уровней воды, местами резкие.