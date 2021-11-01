Прогноз погоды по Беларуси на 2-4 ноября

2 ноября ночью погодные условия в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с территории Украины. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западной половине Беларуси местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +6..+12°С. Атмосферное давление будет падать.

3 ноября погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Временами ожидаются дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +7..+13°С.

4 ноября скажется влияние области пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +8..+15°С.