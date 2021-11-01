Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 ноября. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +9..+14°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +10..+12°С, вечером +6..+8°С.

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▪ Опубликовано 01.11.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17997 | Новости в RSS.

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