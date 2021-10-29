Гидрологический бюллетень 29 октября 2021 года

В истекший период (26-28 октября) на отдельных участках рек страны отмечался рост уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 29 октября на реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды составляет в водоемах 6,5-10ºС, в реках бассейнов Западной Двины 5,0-7,5ºС, Немана 5,2-8,2 ºС, Вилии 5,6-8,0 ºС, Западного Буга 6,2-8,7ºС, Днепра 3,6-5,8ºС, Березины 5,0-6,6 ºС, Сожа 4,0-6,2 ºС и Припяти 4,4-7,6ºС.

В ближайшую пятидневку колебания уровней воды на реках сохранятся, на Днепре у г. Лоев уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство. Температуры воды существенно не изменится.