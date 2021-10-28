Прогноз погоды по Беларуси на 29-31 октября

29 октября погодные условия в Беларуси будет определять повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь ночью по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +10..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

30-31 октября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Небольшая облачность.

30 октября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +12..+19°С.

31 октября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем +11..+18°С.