Прогноз погоды по Беларуси на 28-30 октября

28 октября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, по западу республики до +11°С; днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

29 октября погоду будет формировать антициклон с центром над Украиной. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +12..+18°С.

30 октября республика будет находиться на западной периферии антициклона, смещающегося с территории Украины на юг России. Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +12..+19°С.