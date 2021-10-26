Прогноз погоды по Беларуси на 27-29 октября

27 октября ночью и утром погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем местами по стране пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, по юго-востоку страны местами она составит 0..-2°С; днем +7..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

28 октября ночью и утром скажется влияние атмосферного фронта, днем погодные условия будут определять неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по стране, а ночью и утром по Витебской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +10..+16°С.

29 октября погоду будет формировать антициклон с центром над Украиной. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +12..+18°С.