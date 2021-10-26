Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 октября. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +7.. +13°С. Сегодня в Минске: без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +8..+10°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 26.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17983 | Новости в RSS.

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