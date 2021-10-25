Прогноз погоды по Беларуси на 26-28 октября

26 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидается слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет падать.

27 октября по северной половине республики скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря; в южных районах погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, по северо-западу страны до +6°С, днем +8..+14°С.

28 октября погодные условия в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем от +9°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны.