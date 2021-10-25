Гидрологический бюллетень 25 октября 2021 года

В истекший период (21-24 октября) на реках преобладал спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Речица ухудшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 25 октября на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход, небольшой (1-13 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине на участке

Полоцк–Верхнедвинск, Днепре на участке Орша–Могилев, Немане у г. Гродно и Березине у г. Борисов.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды понизилась и составляет в водоемах 5,0-7,7ºС, в реках бассейнов Западной Двины, Сожа и Днепра 2,7-6,8ºС, Вилии, Немана, Березины и Припяти 4,4-7,7ºС, Западного Буга 6,2-8,6ºС.

В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет, температура воды будет понижаться.