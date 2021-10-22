Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 октября. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине кратковременные дожди. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +9..+11°С, вечером +6..+8°С.

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▪ Опубликовано 22.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17971 | Новости в RSS.

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