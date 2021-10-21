 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (Оранжевый уровень опасности!)

  Сегодня 21 октября (четверг) в период с 16 до 21 часа по западу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 22 октября (пятница) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.  22 октября (пятница) в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 21.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17969

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