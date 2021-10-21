Прогноз погоды по Беларуси на 22-24 октября

22 октября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Карелией. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +8..+14°С. Атмосферное давление будет расти.

23 октября республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и прохладных воздушных масс, смещающихся с Балтики. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый, местами по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +6..+12°С.

24 октября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь ночью по северо-востоку страны еще скажется влияние атмосферного фронта. переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +4..+10°С.