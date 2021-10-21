Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 октября Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, местами до сильного. Максимальная температура воздуха +14..+20°С. В Минске сегодня преобладание облачной погоды. Небольшой дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +14..+16°С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 21.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17967 | Новости в RSS.

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