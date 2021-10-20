Прогноз погоды по Беларуси на 21-23 октября

21 октября погодные условия в Беларуси будут определять теплые воздушные массы с юго-запада Европы и атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

22 октября погоду будут определять атмосферные фронты от северо-атлантического циклона, смещающегося через Балтийское море на юг Финляндии. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днем +7..+14°С, по юго-востоку страны до +16°С.

23 октября скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей в тыловой части циклона, уходящего на северо-западные районы Европейской России. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем +5..+10°С.