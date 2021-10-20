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Гидрологический бюллетень 20.10.2021
В истекший период (16-19 октября) на Днепре у г. Жлобин ухудшились условия для работы речного транспорта.
По состоянию на 20 октября на большинстве рек страны наблюдается небольшой (1-5 см за сутки) спад уровней воды и ровный их ход.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.
Температура воды понизилась и составляет в реках 4,2-9,7ºС, водоемах 6,4-8,0ºС.
В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Речица ухудшатся условия для работы речного транспорта.
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▪ Опубликовано 20.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17963
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