Прогноз погоды по Беларуси на 20-22 октября

20 октября погодные условия в Беларуси в основном будут определяться атмосферными фронтами и поступлением теплой воздушной массы с Западной Европы. Облачно, ночью по востоку с прояснениями. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди, в утренние часы местами по северо-востоку страны возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по востоку до +8°С по западу страны, днем +8..+14°С, по западу республики до +16°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти.

21-22 октября погоду будет определять южная периферия циклона с центром над Финляндией. Облачно с прояснениями.

21 октября местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, днем +12..+19°С.

22 октября местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днем +7..+14°С, по юго-востоку республики до +16°С.