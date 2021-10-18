Прогноз погоды по Беларуси на 19-21 октября

19 октября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, во второй половине дня по западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ночью переменная облачность, днем увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь

во второй половине дня местами по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3..+2°С, днем +5..+11°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

20 октября скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в ночные и утренние часы возможен мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -4°С по востоку до +7°С по западу республики, днем будет +7..+13°С, в юго-западных районах республики до +15°С.

21 октября погоду будет определять фронтальный раздел и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +12..+19°С.