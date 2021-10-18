Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 октября Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, с переходом на северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +7.. +13°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный, с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +9..+11°С, вечером +6..+8°С.

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▪ Опубликовано 18.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17955 | Новости в RSS.

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