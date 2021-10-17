Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 октября. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине кратковременные дожди. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +7.. +12°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +8..+10°С, вечером +5..+7°С.

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▪ Опубликовано 17.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17954 | Новости в RSS.

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