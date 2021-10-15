Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 октября

16 октября погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром порывистый. Минимальная температура воздуха ночью +2..+8°С, максимальная днем +8..+14°С. Атмосферное давление ночью незначительно упадет, днем будет расти.

17 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу республики скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем +6..+13°С.

18 октября страна будет находиться под влиянием атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем +6..+12°С.