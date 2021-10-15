Гидрологический бюллетень 15.10.2021

В истекший период (12-14 октября) на реках преобладал спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск ухудшились условия для работы речного транспорта, а на притоках Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и Сожа реке Беседь у д. Светиловичи уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму

По состоянию на 15 октября на реках страны отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды составляет в реках 4,3-10ºС, водоемах 7,2-9,2ºС.

В ближайшую пятидневку на большинстве рек спад уровней воды сохранится, в результате чего на Днепре у г. Жлобин ухудшатся условия для работы речного транспорта.