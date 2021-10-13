Прогноз погоды на 14-16 октября

14 октября погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, по крайнему востоку страны – фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+6°С, в отдельных районах страны ожидаются заморозки 0.. -2°С; днем она составит +7..+12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

15 октября ночью республика останется в основном в области повышенного атмосферного давления, днем погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью местами по западу, утром и днем во многих районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный днем порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, в отдельных районах заморозки 0..-3°С; днем +8..+14°С.

16 октября ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем неустойчивая воздушная масса, перемещающаяся с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый, по северу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +7..+14°С.