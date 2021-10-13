Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (Оранжевый уровень опасности)
Наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 7 до 12 часов 13 октября (среда) распространятся на большую часть территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Дальность видимости 100-500 м. В Минске в период с 7 до 12 часов 13 октября (среда) ожидается туман. Дальность видимости 100-500 м.
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▪ Опубликовано 13.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17941
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