Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (Оранжевый уровень опасности)

Наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 7 до 12 часов 13 октября (среда) распространятся на большую часть территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Дальность видимости 100-500 м. В Минске в период с 7 до 12 часов 13 октября (среда) ожидается туман. Дальность видимости 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.