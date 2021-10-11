Прогноз погоды по Беларуси на 12-14 октября

12 октября погодные условия в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный. Минимальная температура воздуха составит +1..+6°С, в отдельных районах по восточной половине республики заморозки 0..-4°С; максимальная температура воздуха днем +8..+14°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

13 октября погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления и фронтальный раздел, смещающийся на восточные районы республики. Облачно с прояснениями. Местами по стране, а ночью по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, на почве местами слабые заморозки 0..-2°С, днем она составит +7..+12°С.

14 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +1..+6°С, на почве местами ожидаются слабые заморозки 0..-2°С, днем +7..+12°С.