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Гидрологический бюллетень 11.10.2021
В истекший период (6-10 октября) на реках наблюдался в основном спад уровней воды, в результате чего ухудшились условия для работы речного транспорта на Западной Двине у г. Витебск, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород.
В настоящее время на реках отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки и ровный их ход. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды понизилась и составляет в реках 3,0-11ºС, водоемах 7,0-9,6ºС.
В ближайшую пятидневку на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск ухудшатся условия для работы речного транспорта, а на притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.
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▪ Опубликовано 11.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17932
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