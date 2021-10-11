Гидрологический бюллетень 11.10.2021

В истекший период (6-10 октября) на реках наблюдался в основном спад уровней воды, в результате чего ухудшились условия для работы речного транспорта на Западной Двине у г. Витебск, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

В настоящее время на реках отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки и ровный их ход. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды понизилась и составляет в реках 3,0-11ºС, водоемах 7,0-9,6ºС.

В ближайшую пятидневку на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск ухудшатся условия для работы речного транспорта, а на притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.