Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 октября Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +9..+15°С. В Минске сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +11..+13°С, вечером +5..+7°С.

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▪ Опубликовано 11.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17931 | Новости в RSS.

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