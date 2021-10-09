Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 октября Небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +9 +14°С. В Миснке ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный слабый до умеренного. Темепература воздуха утром -1, +2°С, днем +11 +13°С, вечером +2 +5°С.

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▪ Опубликовано 09.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17925 | Новости в RSS.

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