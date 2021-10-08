Прогноз погоды по Беларуси на 9-11 октября

9 октября погодные условия будет определять антициклон с центром над севером Беларуси. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+3°С; максимальная температура воздуха днем будет +9..+14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

10-11 октября погодные условия в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. 10 октября без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха +1..+4°С; максимальная температура воздуха днем +8 +14°С. 11 октября преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+5°С; максимальная температура воздуха днем +8..+14°С.