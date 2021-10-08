Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 октября Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +9..+14°С. Сегодня в Минске: небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +11..+13°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 08.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17921 | Новости в RSS.

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