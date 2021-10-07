Прогноз погоды по Беларуси на 8-10 октября

8 октября погодные условия будет определять западная периферия обширного антициклона с центром над Европейской территорией России. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; максимальная температура воздуха днем будет +9..+14°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

9-10 октября погодные условия в стране продолжит определять антициклон с центром над Московской областью. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. В ночные часы на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; максимальная днем +9..+14°С.