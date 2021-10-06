Прогноз погоды по Беларуси на 7-9 октября

7 октября погодные условия будет определять западная периферия обширного антициклона с центром над Европейской территорией России. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, ночью по западу республики порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, местами по востоку Витебской и во многих районах Могилевской и Гомельской областей ожидаются заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

8-9 октября погодные условия будет определять антициклон с центром над Московской областью. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. В ночные часы на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; максимальная днем +9..+14°С.