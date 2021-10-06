Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 октября Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +12..+17°С. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +13..+15°С, вечером +9..+12°С.

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▪ Опубликовано 06.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17912 | Новости в RSS.

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